Сланцевый сектор США по-прежнему тонет в нефтяном кризисе. За неделю количество буровых установок, добывающих нефть, сократилось еще на 34 – до 258 штук – это минимальное значение с 2009 года.

Сланцевый сектор США по-прежнему тонет в нефтяном кризисе. За неделю количество буровых установок, добывающих нефть, сократилось еще на 34 – до 258 штук – это минимальное значение с 2009 года. Работу на крупнейшем Пермском месторождении прекратили 23 вышки и теперь активных осталось лишь 178.Добыча, как ранее отмечалось, также падает, но пока не столь стремительно. Штаты все еще добывают примерно 11,5 миллионов баррелей в сутки.Рынок нефти пережил кошмарные 2 месяца, и нет ничего удивительного в том, что американскому рынку пришлось довольно тяжело. Там работает множество небольших компаний, многие из которых сейчас вынуждены банкротиться и увольнять людей.Впрочем, на мировом рынке ситуация постепенно стабилизируется. Спрос медленно, но восстанавливается, а нефтедобытчики сокращают производство.Более того, в понедельник Саудовская Аравия заявил о еще большем снижении производства. Государственная компания Saudi Aramco будет добывать 7,5 миллионов баррелей в день, хотя еще в апреле объем извлекаемой нефти составлял 12 миллионов баррелей.И хотя саудиты уступили первое место по объемам добычи Штатам именно из-за сланцевой революции, их решения и действия все еще оказывают ключевое влияние на рынок. Во многом из-за Саудовской Аравии котировки нефтяных фьючерсов сначала в начале кризиса ускорили падение, а сейчас пошли вверх. К слову, фьючерсы на североморскую смесь Brent завершили неделю вблизи 33 долларов за бочку.Впрочем, впереди еще достаточно много проблем, и риски сохраняются.Как отмечает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов, есть опасность возникновения второй волны пандемии COVID-19, которая может привести не только к множественным заболеваниям и смертям, но также ударит и по рынку нефти. Эти вещи взаимосвязаны.При этом он замечает, что восстановление экономики и спроса на углеводороды оставляет шанс сланцевой отрасли на возрождение.“Мы уже видели это ни один раз. Как только цены на нефть начинают расти, сланцевые компании возобновляют работу. В этот раз, правда, все намного сложнее – финансовые условия для таких заемщиков ужесточились, поэтому многим просто не под силу найти средства для продолжения своей деятельности”.Кроме того, попытки нарастить добычу во что бы то ни стало будут крайне недальновидными.“Ценовая конъюнктура только начинает улучшаться, и любой рост добычи может свести весь позитив на нет. Не стоит забывать, что за последние месяцы мировые запасы нефти очень сильно выросли, и для стабилизации и балансировки рынка потребуется достаточно много времени”, — говорит Стремоухов.Но в этом то и есть одна из проблем, США – это не Россия или Саудовская Аравия. Государство не может дать нефтяным компаниям указание качать или не качать нефть. Все производители являются независимыми, и их решения продиктованы лишь собственным видением текущей ситуации.Отчасти поэтому сланцевый сектор США сейчас, конечно же, представляет определенную угрозу для всего рынка. Пока одни страны в рамках договоренностей сокращают производство, американцы могут повернуть процесс восстановления вспять.Им нужно быть крайне осторожными в своих решениях, в противном случае их самих же накроет еще одной волной снижения цен.Таким образом, чтобы выжить, сланцевому сектору нужно умерить амбиции и самостоятельно принять решение о сокращении добычи нефти.