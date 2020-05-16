С военного аэродрома Батайница под Белградом вылетел в Москву третий самолет Ил-76 ВКС России с российскими военными специалистами, которые боролись с пандемией коронавируса COVID-19 в Сербии. До этого оттуда же вылетели в столицу России первый и второй военные борты.

С военного аэродрома Батайница под Белградом вылетел в Москву третий самолет Ил-76 ВКС России с российскими военными специалистами, которые боролись с пандемией коронавируса COVID-19 в Сербии. До этого оттуда же вылетели в столицу России первый и второй военные борты. Всего сегодня тремя авиабортами вернутся в Россию 40 военных и четыре единицы техники, передает ТАСС.Ранее президент Сербии Александр Вучич в беседе по телефону поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную Москвой Белграду в борьбе с пандемией. По словам главы Сербии, при условии согласия российской стороны он намерен наградить членов отряда военных специалистов Вооруженных сил России. Российским специалистам, по его словам, за короткое время удалось взять под контроль ситуацию в самых крупных очагах распространения инфекции.Российские военнослужащие прилетели в Сербию 3-4 апреля после того, как Белград запросил у России помощь в борьбе с пандемией. В Сербию прибыли военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, 16 единиц военной техники и средства защиты.Сводный отряд российских военных провел дезинфекцию на 178 объектах в 37 сербских городах. Также военные медики осмотрели и приняли участие в лечении более 800 заболевших.