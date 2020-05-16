Один из неизвестных взял у женщины мобильный телефон, чтобы якобы позвонить в неотложку, а затем скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона у женщины путем грабежа и краже денежных средств через мобильное приложение.В полицию с заявлением обратилась 65-летняя москвичка. Женщина сообщила, что на улице около одного из домов на Проспекте Мира, почувствовала себя плохо, после чего к ней стали подходить граждане и предлагать свою помощь. Один из неизвестных взял у неё мобильный телефон, чтобы якобы позвонить в неотложку, а затем, не реагируя на требования женщины вернуть телефон, скрылся вместе с ним в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенка задержали подозреваемого – 35-летнего жителя столицы. У злоумышленника изъято похищенное имущество пенсионерки.Как выяснилось, мужчина через мобильное приложение одного из банков, установленное на похищенном телефоне, похитил с расчетного счета потерпевшей денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.По данным фактам отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж», статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60