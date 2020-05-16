Неизвестные уничтожили Сад Победы, который высадили на свободном поле жители микрорайона Лужки. 50 саженцев липы были символом благодарности потомков. Теперь их осталось 4. В региональной полиции начали расследование.

Неизвестные уничтожили "Сад Победы", который высадили на свободном поле жители микрорайона Лужки. 50 саженцев липы были символом благодарности потомков. Теперь их осталось 4. В региональной полиции начали расследование.Небольшой Сад — 50 саженцев липы, активные жители микрорайона Лужки посадили 3 мая. У каждого дерева было имя — в честь предков, защищавших Родину в Великую Отечественную войну. Но практически сразу после прошедшего Дня Победы активистам сообщили, что их сад уничтожен.Неизвестные украли 46 из полусотни саженцев. Активисты случившееся называют вандализмом, и надругательством над памятью о тех, кто ковал Великую Победу — потому как именно 75-летие их бессмертного подвига сад и должен был увековечить.Свои действия, как утверждают активисты, они согласовали с властями и местными жителями. И большинство одобрили идею, и поблагодарили инициаторов. Но нашлись и недовольные — свои претензии они объясняли аллергией. О том, что сад уничтожен, его создатели узнали пару дней назад.К выяснению обстоятельств случившегося уже подключились полицейские.Оставят ли идею по созданию Сада Памяти — активисты ещё не решили. Из-за случившегося, как они признаются, руки опустились. Но с другой стороны — сдаваться тоже нельзя. Потому они не отрицают, что сад памяти здесь всё-таки может появиться. Правда теперь не липовый, а скорее всего, плодовый.