Президент США Дональд Трамп обещает американцам бесплатную вакцину от коронавируса, а Европа продолжает смягчать ограничения.

Уникальный случай в истории США: на фоне пандемии Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который разрешает проводить удаленное голосование. Тем временем, президент Трамп обещает американцам бесплатную вакцину от коронавируса, а Европа продолжает смягчать ограничения.Место встречи сотен активистов — здание Капитолия в Пенсильвании. Несмотря на то, что она в списке штатов с наиболее высоким числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом, местные жители требуют как можно скорее отменить ограничительные меры ради спасения экономики и горячо поддерживают Трампа.Сам глава Белого дома обещает, что как только в стране появится вакцина от коронавируса, он сделает все возможное для ее бесплатного распространения, а пока в очередной раз обвиняет в распространении инфекции Китай. "Я даже не хочу сейчас разговаривать с китайскими властями. Мы посмотрим, что будет через некоторое время. Они покупают много наших товаров, наших материалов. Они тратят много денег на торговую сделку. Но, так или иначе, я потерял к этому интерес", — заявил президент США.В Европе тоже задаются вопросом о спасении экономики после пандемии. По прогнозам, спад за весь 2020-й год составит почти 8 процентов — это абсолютный рекорд за всю историю ЕС. Еврокомиссия заявила, что уже к концу мая представит план создания фонда восстановления экономики Евросоюза в два триллиона евро.Тем временем, в Греции, где столбики термометров показывают 30 градусов по Цельсию, начинают работать пляжи. Как заявили в правительстве, это будет своеобразным тестом на готовность возобновить туризм.На подобный шаг решилась и Португалия. На пляж можно, но социальную дистанцию рекомендовано соблюдать. В помощь всем желающим отдохнуть на открытом воздухе даже разработали специальное мобильное приложение. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта рекомендует: "Мой совет всем вам — скачать специальное мобильное приложение, разработанное португальским Агентством окружающей среды. Там вы увидите всю информацию о каждом пляже, на который соберетесь — начиная от качества воды и заканчивая тем, насколько пляж уже заполнен. Если приложение показывает зеленый цвет, то пляж относительно свободен, желтый — средняя загрузка, а если красный, значит, народу там уже довольно много, идти туда не стоит".Ну а Швейцария смягчила ограничения по пересечению границ с Австрией и Германией. По заявлению властей, три страны по взаимному согласию разрешили своим гражданам навещать друзей и родственников. Право на поездки получили и те, у кого в соседнем государстве есть недвижимость. В Швейцарии отмечают, что подобные послабления вполне допустимы, поскольку случаев заражения коронавирусом становится все меньше.