Еще 1470 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 1470 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице теперь составляет 26 032 человека, приводит слова вице-мэра официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.Накануне вечером сообщалось, что в Москве за сутки скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией в столице теперь составляет 1 432.Тем временем глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк положительно оценил первые результаты введения "масочного режима" в столице. По его словам, число сознательных в этом плане горожан растет. Маски при посещении магазинов надевают 97 процентов посетителей, сами торговые точки также отсекают нарушителей.