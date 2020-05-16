В субботу шестью матчами 26 тура возобновляется чемпионат Германии по футболу. Встречи пройдут без зрителей при полном соблюдении правил противовирусной безопасности..

В субботу шестью матчами 26 тура возобновляется чемпионат Германии по футболу. Встречи пройдут без зрителей при полном соблюдении правил противовирусной безопасности..Германия первой из европейских стран возобновляет свой футбольный чемпионат. Турнир в бундеслиге был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса. Все футболисты прошли двукратное тестирование и только после этого получили разрешение участвовать в матчах. В игровой зоне могут находиться по 20 футболистов с каждой стороны — 11 на поле и 9 в запасе, 5 арбитров, 20 человек из тренерских штабов, медицинская бригада из 7 человек, 4 мальчика, подающих мячи и 3 фотографа.В субботу пройдут шесть встреч 26 тура. "Аугсбург" — "Вольфсбург", "Боруссия" (Дортмунд) — "Шальке", "РБ Лейпциг" — "Фрайбург", "Фортуна" — "Падерборн", "Хоффенхайм" — "Герта" и "Айнтрахт" — "Боруссия" (Менхенгладбах). Два матча запланированы на воскресенье — "Кельн" — "Майнц" и "Унион" — "Бавария". Завершится тур в понедельник встречей "Вердер" — "Байер".