Недельный онлайн-марафон в формате нового времени — живой звук и картинка на пике сетевых технологий. Творческая самоизоляция на глазах у всей страны.

Недельный онлайн-марафон в формате нового времени — живой звук и картинка на пике сетевых технологий. Творческая самоизоляция на глазах у всей страны.Исполнители соскучились по живым выступлениям не меньше слушателей. Нынешний фестиваль и правда — площадка для миллионов. Ни на одном стадионе столько не собрать."Дали возможность всем, не выходя из дома, перед экранами своих смартфонов, экранами телевизоров или ноутбуков посмотреть всех самых актуальных музыкантов в прямом эфире в течение целой недели", — рассказывает Константин Сидорков, директор "ВК" по стратегическим коммуникациям.И не только музыкантов. Приглашён, например, директор Эрмитажа Михаила Пиотровский. Популярные блогеры, вроде Саши Спилберг и Тины Канделаки.Обычно фестиваль гремит в Парке 300-летия в Петербурге. На этот раз возможности посмотреть в глаза зрителю у спикеров и артистов, по понятным причинам, нет — но энергетики от этого не меньше.География выступлений только выросла: комики, блогеры, музыканты из самых разных стран и городов — Москва, Тбилиси, Рига, Киев.А ещё это — благотворительный фестиваль. Пользователи соцсети могут отправлять друг другу подарки — символические, и деньги пойдут, в частности, в фонды помощи врачам, которые борются с коронавирусом, отправившим зрителей на самоизоляцию. Зрителей — но не музыку.