16.05.2020

2020-05-16 09:15:03

Владимирцы надевают макси для веселья

В наши дни все информационное пространство заполнено новостями о защитных костюмах, перчатках и масках. Сегодня мы тоже расскажем об этом атрибуте, но не об одноразовых, а о масках культовых персонажей Голливуда. Кто, как и зачем воссоздает образы Бэтмена, Джокера и Капитана Америки.

Эти персонажи знакомы не только тинейджерам всего мира, но и их родителям. Фантастические герои фильмов разных времен, благодаря стараниям мастера из Собинки снова оживают. Юрий Павлов изготавливает культовые голливудские маски уже несколько лет. Начинал он с папье-маше, но со временем технология стала более совершенной. Сейчас в его уникальной коллекции более 30 экспонатов. Джокер, терминатор, Грут и многие другие. В самое ближайшее время к этим персонажам добавится и инопланетный Веном.

Юрий Павлов, мастер по изготовлению масок:

- Собираю множество фотографий то есть с разных ракурсов, чтобы понять как это все выгладит, потом начинаю лепить потихоньку.

Создание маски начинается с мастер-формы из пластилина. Время выполнения объемной модели зависит от ее сложности и может занимать несколько недель. После ее заполняют силиконом. Далее в готовую основу, так называемый кожух, заливают жидкий пластик, ждут, когда он затвердеет, затем шлифуют и красят.

Готовые изделия Юрий продает . Владелец магазина игровой атрибутики Максим Балуков признается, что маски супергероев - штучный товар, рассчитанный на ценителей жанра. Ими даже можно декорировать помещения . Сейчас это модно.

Максим Балуков,владелец магазина комиксов:

- Очень многие покупают их и вешают на стену, как у нас тут висит. В плане интерьера это очень здорово смотрится даже если ты не собираешься бегать в этой маске по городу.

Для профессионального косплеера Азамата Мавлянова маска - неотъемлемая часть образа. Работы Юрия он оценивает высоко. По его словам, это не простая калька с образов супергероев, а настоящее произведение искусства с творческим стилем. Впрочем, сам он предпочитает цельные маски, которые полностью закрывают голову благодаря эластичным материалам

Азамат Мавялнов, косплеер:

- Маска сделана из латекса, она вот тянется удобно. Из пластика маски очень хрупкие, они ломаются слишком быстро, а в латексной все удобно, тянется и мимику лица повторяет.

В ближайших планах у Юрия - создание собственных персонажей и расширение мастерской. Хобби уже успело стать делом всей жизни. Как отмечает мастер, людям в любом возрасте нравятся фильмы, в которых есть отрицательные герои и монстры, и многие не прочь примерить эти образы на себя.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир