Всего заражены 460 человек.

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Костромской области за сутки. Официальный данные на 16 мая опубликовал оперативный штаб области.Новые случаи зафиксированы в Костроме (три человека), в Мантурове, Буе, Шарье, Судиславском районе (везде по одному заболевшему). Среди инфицированных также есть житель другого региона.«По всем случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования», - подчеркивает оперативный штаб.Общее число заболевших составило 460 человек. Выздоровел в регионе 171 человек. В стационарах от вируса лечатся 48 человек. Остальные получают медпомощь амбулаторно.