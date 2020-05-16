Водитель без прав врезался в поворачивавшее такси на перекрестке в Челябинске, после удара из салона протараненного автомобиля выпала пассажирка. Женщина получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии на пересечении улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске.Как сообщают местные СМИ, днем в пятницу, 15 мая, водитель автомобиля Subaru врезался в поворачивавшее такси Renault Logan.После удара протараненную легковушку отбросило в сторону, а из ее салона на тротуар выпала женщина. Пострадавшая получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь.Известно, что 37-летний мужчина, находившийся за рулем Subaru, на момент аварии был лишен права управления транспортным средством. До этого он неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.