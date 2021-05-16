Несмотря на длинные майские праздники, эпидемию ослабить не удалось. Заболеваемость ковидом остаётся на прежнем уровне.

Несмотря на длинные майские праздники, эпидемию ослабить не удалось. Заболеваемость ковидом остаётся на прежнем уровне.На фоне неутешительной статистики возникли слухи о начале третьей волны коронавируса в России сегодня. Одним из первых об этом заговорил врач и телеведущий Александр Мясников. Он предположил, что и она не будет последней: новый всплеск заражений может начаться уже осенью.Вскоре в Министерстве здравоохранения России решили прояснить ситуация. Комментируя многочисленные слухи и вопросы о третьей волне пандемии, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ждать её не стоит. Политик назвал вопросы о ней абсурдными и неуместными: по словам министра, лучше не задавать их, а проходить вакцинацию. По его мнению, третью волну необходимо предотвращать, а не надеяться на счастливый исход, поскольку в этой ситуации "авось не сработает".Напомним, что в последние дни ежесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 не снижается ниже отметки в 8 тысяч случаев. За последние сутки было выявлено 8554 заражений, За то же время выздоровели и были выписаны из медучреждений 8573 человека, однако 391 человек умер.Самая напряжённая эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Там за субботу заболели 2789 человек и умерли 56 человек. 2414 пациентов справились с заболеванием. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург с 767 заразившимися, 1069 выздоровевших и 36 умершими жителями.