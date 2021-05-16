Речь идет о Костромвской и Нижнородской областях.

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили энергоснабжение около 50% жителей регионов, ранее нарушенное мощным ураганом. Об этом сообщает пресс-служба компании.Энергетики в усиленном режиме ликвидируют последствия аномальных погодных явлений в Центральном и Приволжском федеральных округах, которые привели к обрывам и схлестыванию проводов, падению деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.Наиболее пострадавшими территориями от ураганного ветра и смерчевых явлений стали Костромская и Нижегородская области. В этих регионах введен особый режим работы.В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 214 бригад в составе 675 человек и 269 единиц техники, используются резервные источники электроснабжения.За минувшую ночь удалось значительно сократить количество технологических нарушений в энергосетях. На данный момент в Нижегородской и Костромской областях остаётся отключёнными 50% жителей регионов .Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения жителей пострадавших регионов.