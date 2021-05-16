Скончался за сутки один пациент.

Коронавирусом в Костромской области заразились 29 человек за последние сутки по данным на 16 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус. рф.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Костромской области с начала пандемии достигло 21 044 человек. Выздоровели за это же время 18 310пациентов, их них за последние сутки врачи выписали четырех пациентов.Всего скончались от коронавируса в регионе 458 человек, за минувшие сутки умер один пациент.