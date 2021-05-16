Скончались за сутки 6 человек.

Коронавирусом во Владимирской области заразился 51 человек за последние сутки по данным на 16 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус. рф.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом во Владимирской области с начала пандемии достигло 32 795 человек. Выздоровели за это же время 30 359 пациентов, их них за последние сутки врачи выписали 62 пациентов.Всего умерло от СOVID-19 в регионе 1 155 человек, только за последние сутки скончались 6 пациентов.