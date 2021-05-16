16.05.2021

2021-05-16 16:50:04

На Владимирских реках открыли навигацию

Главное региональное управление МЧС сообщает об открытии с 15 мая навигационного сезона для маломерных судов на реках, озерах и водохранилищах Владимирской области. Пока разрешено только перемещение на катерах, лодках и катамаранах, а рыбная ловля со всех видов маломерных судов в настоящее время еще запрещена.



Навигационный сезон во Владимирской области продлится до начала ледостава. А если лёд не успеет установиться на реках и водоёмах до 20 ноября, навигация будет закрыта в этот день.



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