Первая брачная ночь.
- Милый, а если случится так, что меня вдруг не станет, ты женишься снова?
- Нет, что ты.
- Почему? Разве тебе плохо быть женатым?
- Нет.
- Значит, женишься?
- Ну, может, когда-то потом...
- И она будет жить в нашем доме?
- А куда же деваться?
- И ты выкинешь все наши фотографии?
- Ну,ведь так принято...
- И она будет спать на нашей кровати?
- Я постараюсь этого избегать...
- И она будет пользоваться моими клюшками для гольфа?
- А вот это вообще невозможно!
- Почему?
- Она левша!
еще анекдот!