В ходе обыска по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли три пакета из полимерного материала с неизвестным веществом...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте психотропного вещества.В ходе обыска по месту проживания подозреваемого в комнате хостела, расположенного на территории поселения Щаповское, оперативники обнаружили и изъяли три пакета из полимерного материала с неизвестным веществом, а также весы и фасовочные пакеты. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 128 граммов.Установлено, что вышеуказанное вещество злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта посредством закладок.Следствием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57