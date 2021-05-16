Жители Владимирской области не пострадали.

Вечером 15 мая в Муроме штормовой ветер повалил не менее 50 деревьев, погнул кресты на куполах храмов, а также от урагана пострадало пять автомобилей. Об этом сообщили наши коллеги из «Муром24».Сильно погнулся крест на Троицкой церкви, расположенной в Карачарово. Пострадали и кресты на других храмах Мурома. Местами порывами ветра срывались кровли, переворачивались теплицы.Сильнее всего стихия прошлась по Муромскому и Гороховецкому районам.Устранять последствия непогоды вышли три бригады рабочих МУП «Благоустройство». К коммунальщикам на помощь присоединились сотрудники МЧС. Работа по ликвидации последствий урагана продолжается. В отдельных районах города град выпал размером с голубиное яйцо. Он шёл несколько минут.По информации МЧС, в результате стихии никто из жителей во Владимирской области не пострадал.