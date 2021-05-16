К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава.

В 15:43 16 мая 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном на улице 50 лет Советской власти горел продуктовый магазин.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под крыши здания. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымлённое помещение и потушили пожар на площади 96 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. Во время инцидента из магазина эвакуировали пятерых человек.К ликвидации ЧП привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава.