К ликвидации огня привлекалось 11 единиц техники и 34 человека личного состава.

Во Владимире спасатели потушили пожар в гостинице «АМАКС Золотое кольцо». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала начальник пресс-службы МЧС по Владимирской области.Вечером 15 мая в ведомство поступило сообщение о возгорании. По прибытии пожарных на место происшествия было выявлено сильное задымление в подвале. Из здания эвакуировали 150 человек, из которых четверо – дети.«Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пламя на площади пять квадратных метров. Огнём уничтожены спальные принадлежности в комнате отдыха персонала. Погибших и пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.К ликвидации огня привлекалось 11 единиц техники и 34 человека личного состава.