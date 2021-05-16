16.05.2021

2021-05-16 11:05:08

Во Владимирской области пришлось деблокировать пострадавшего в ДТП водителя

Вчера, 14 мая, около 19:00 произошло дорожно-транспортное происшествие в районе между поворотами на деревню Авдотьино и посёлок Коробовщинский Кольчугинского района.Среди пострадавших водитель автомобиля, съехавшего в кювет. Автомобилиста пришлось деблакировать.



На месте происшествия работали 11 человек и 5 единиц спецтехники.



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