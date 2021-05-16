16.05.2021

2021-05-16 20:30:05

Во Владимирской области продолжается реализация регионального проекта «старшее поколение» нацпроекта «Демография»

Мероприятия проекта направлены на увеличение продолжительности здоровой жизни людей до 67 лет − эта цель предусмотрена Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204.



Для этого в регионе проводятся профилактические осмотры граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию. В январе − апреле осмотры прошли 13 702 человека. Под диспансерным наблюдением находятся 43 020 пожилых граждан, у которых выявлены заболевания.



Ведётся вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. План иммунизации — 251 человек.Сотрудники 22 «мобильных бригад» доставили в медицинские организации за первые 4 месяца этого года более 2 160 сельских жителей старше 65 лет, а также свыше 3 780 пожилых граждан − на вакцинацию от COVID-19.



В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами активно внедряются стационарозамещающие технологии. В регионе организованы 142 «приёмные семьи», в которых проживают 160 пожилых граждан и инвалидов, работают 246 «персональных помощников», помощью которых пользуются 259 граждан.



В рамках социального проекта «Активное долголетие» на базе 17 комплексных центров социального обслуживания населения для пожилых граждан продолжаются занятия в Университете «третьего» возраста. За январь − апрель обучение в университете прошли более 1,6 тыс. человек. Продолжают свою работу клубы по интересам и мини-клубы общения с охватом аудитории более 3,4 тыс. человек.



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