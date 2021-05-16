Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 51 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 795 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (10 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 51 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 795 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (10 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир – 7511 Гусь-Хрустальный – 3985 Муром – 3605 Ковров – 2351 Александров – 2066 Петушки