16.05.2021

2021-05-16 21:55:04

Знаковой картине Андрея Тарковского Андрей Рублёв в этом году исполняется 55 лет

В этом году знаковой картине Андрея Тарковского "Андрей Рублёв" - 55 лет. Съемки проходили во Владимире и Суздале. Как загорелся Успенский собор? Кто и почему жёстко критиковал и сценарий, и саму картину? И как вспоминают съёмки их свидетели?



Картина, в которой так тесно переплелись история, философия, судьба страны и большого художника. Кинодрама "Андрей Рублёв" - знаковая работа режиссёра Андрея Тарковского. Та, что входит в сотню лучших национальных фильмов. Однако, "Страсти по Андрею" не улегались долго. Картину не сразу поняли и приняли. Как вспоминает сегодня народный артист России Николай Бурляев ( он сыграл роль юного колокольного мастера Бориски), мэтр действительно творил "Рублёва" "по ходу". Картина рождалась непросто.



Николай Бурляев, народный артист РФ, кинорежиссёр



- Отливал свой колокол очередной. И неясно было, зазвонит ли. Опять не было ясно. Он взялся за тему, которую вообще никто не трогал. Русь 15-ого века.



"Андрея Рублёва" "Мосфильм" запустил в производство весной 1965-ого. Летом проходили съёмки во Владимире и Суздале. Худсовет отмечал: "зреет картина с особым взглядом на вещи". Но от Тарковского потребовали сокращений и "укрепления драматургической структуры".



А эти листы, исписанные мелким аккуратным почерком- рукописи Николая Воронина. Выдающегося советского учёного, специалиста по древнерусскому зодчеству с мировым именем. К Николаю Николаевичу ещё в 64-ом обратились Тарковский и Михалков-Кончаловский, попросив прочесть сценарий. Впервые, специально для "Вестей" фрагменты этих редких документов- они хранятся в фонде Воронина в Госархиве- цитирует исследователь Алексей Арескин. По мнению Воронина, "сочинение чернило культуру средневековой Руси".



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного Архива Владимирской области



- Нарастало недоумение, потом раздражение, и, наконец, протест. Андрея Рублёва в сценарии, в сущности нет. Он ожидал именно, что сценаристы покажут раскрытие, становление творчества Андрея Рублёва именно как великого художника. Не на фоне тяжёлой, трудной жизни российского народа в то время, а из его высоких понятий о созерцании. Честно, с моей точки зрения, именно это Тарковский и Кончаловский сделали.



Легендарный музейный деятель Алиса Аксёнова- Герой Труда России- была очевидцем съёмок. По словам Алисы Ивановны, многие яркие эпизоды впоследствии были вырезаны. К жестокому реализму аудитория была не готова. Навсегда в памяти Алисы Аксёновой- и съёмки штурма Владимира. Ордынцев сыграли башкиры. Вместе со съёмочной группой Алиса Ивановна стояла на склоне возле Успенского собора, когда на людей понеслась бьющаяся в агонии от сабельного удара лошадь. Раненое животное оказалось на расстоянии метра.



Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, Почётный Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника



- Тарковский рванул в сторону. Я - в другую. А Юсов остался у своего аппарата и продолжал снимать до последней секунды, хотя была уже угроза жизни.



А за эти кадрами, вспоминает Алиса Аксёнова- события, которые стали для молодого тогда директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника "уроком на всю жизнь". Пожар в Успенском соборе должны были сымитировать дымовые шашки. А защитить уникальный памятник- металлические листы. Проложенные десятками мешков с песком. "Представьте- тащить по винтовой лестнице!" Песка, по словам Алисы Аксёновой, в итоге и не оказалось. Металл раскалился моментально. Пожарные прибыли оперативно.



Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, Почётный Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника



- Ко мне машина приехала, Алиса Ивановна , собор горит... Съёмочная группа обедала в гостинице "Клязьма"... Они взломали кровлю. Откуда им было знать, что там тлеет. Сразу - воздух и ... Пламя. Конечно, сразу весь город знал, моментально собралась толпа.



Нештатная ситуация в Успенском кафедральном соборе вызвала широкий общественный резонанс. Уже в конце сентября 1965-ого заметка о том, что за храм взялись кинодеятели, появилась в журнале "Крокодил". Разбирательства после фельетона были столь серьёзными, что всей съёмочной группе во главе с Андреем Тарковским пришлось написать открытое письмо в главную советскую газету- "Правду".



"Перед началом съёмки проинструктировали... И то, что в руках пиротехника Малярова взорвалась дымовая шашка- несчастный случай". Напишет в "объяснительной" Андрей Арсеньевич. Как подчёркивает Алиса Аксёнова, главным стало восстановление. В короткие сроки. Под сводами- наследие Рублёва. Над фресками в Успенском соборе Андрей Рублёв вместе с Даниилом Черным, согласно летописным свидетельствам, работал в 1408-ом.



Кстати, премьера "Андрея Рублёва" прошла именно во Владимире. Всё, показанное на экране, оказалось слишком неожиданным.



Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, Почётный Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника



- Гробовая тишина стояла мгновение. Дело в том, что встал секретарь обкома по идеологии Сурниченко. За ним, как по команде встала вся партийная верхушка. И за ними ломанулись во все двери все посетители.



" У него будет трудная судьба". По словам Алисы Аксёновой, эту фразу Савве Ямщикову- одному из консультантов- она скажет позже, уже на "Мосфильме". Экранный вариант не убедил и "научную глыбу" Николая Воронина, лауреат Сталинской и Ленинской премий, доктора исторических наук. Картина Тарковского, "полежав на полке", всё-таки вышла в прокат в 1971-ом. В своей жёсткой рецензии Николай Воронин назвал картину "пасквилём в двух сериях". Вспомнив и встречу с авторами до съёмок. Замечая: слова о том, что "сценарий- партитура, и по нёму нельзя судить о музыке" ничуть не убедили". Воронин указал и на исторические ошибки. Одна из первых- по его словам, воздухоплавателей в то время на Руси быть не могло.



Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного Архива Владимирской области



- Во время нашествия хана Талыча город Владимир был изображён окружённым крепостными деревянными стенами, полностью защищённым. Однако, пишет Николай Николаевич , на тот момент их уже не было, город Владимир был открыт.Правильно показан процесс тяжёлого литья. Однако, он замечает, что колоколов такого калибра на Руси ее делали. То есть колокола делали более мелкие .



Кстати, заключительная новелла "Колокол" Николаю Воронину понравилась. Образ мальчика -литейщика он назвал "пленительным". В этой финальной сцене Рублёв, обращаясь к Бориске, нарушает обет молчания. Перед съёмками ключевого эпизода исполнитель роли иконописца - Анатолий Солоницын действительно месяц не произносил ни слова. Воплощение этого образа сам Солоницын считал делом всей жизни. Прошло уже больше полувека, и , по словам почитателей фильма, с течением времени огромная духовная сила "Рублёва" все яснее. Всё отчётливее.



Мария Платанюк, Андрей Синягин



"Вести-Владимир"