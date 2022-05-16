Наладить быт и адаптироваться во Владимирской области вынужденным переселенцам из Донбасса помогают...

Наладить быт и адаптироваться во Владимирской области вынужденным переселенцам из Донбасса помогают и активисты Общероссийского Народного Фронта. Напомним, наш регион уже принял больше двух тысяч 300 человек из ЛНР, ДНР и Украины.Президентское движение продолжает оказывать людям гуманитарную, психологическую и бытовую помощь. В пункте временного размещения в Собинском районе недавно побывали руководитель регионального исполкома ОНФ Виктория Дерипаско и детский обмудсмен Юлия Раснянская. А команда "Молодёжки ОНФ" передала переселенцам новые книги. В ПВР-ы активисты доставляют одежду, игрушки, продукты, средства гигиены. Некоторые переселенцы уже устроились на работу. Дети посещают школы, в том числе музыкальные.