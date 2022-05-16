Департамент здравоохранения приглашает жителей региона на онлайн-лекции о репродуктивном здоровье в...

Департамент здравоохранения приглашает жителей региона на онлайн-лекции о репродуктивном здоровье в рамках пилотного федерального проекта.Лекции будут проходить еженедельно по выходным. Первая состоится 14 мая. Её тема «Здоровое питание и репродуктивное здоровье. Метаболические нарушения, их влияние на фертильность». Спикерами станут главные внештатные специалисты Минздрава страны. Также все желающие могут задать свои вопросы. Расписание лекций и средства связи есть на сайте облздрава.