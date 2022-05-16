МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале и автовокзале города Владимир. Перед началом летнего туристического сезона оператор установил в районе ..

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале и автовокзале города Владимир. Перед началом летнего туристического сезона оператор установил в районе привокзальной площади телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета выросла на 50 процентов.Пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях могут пассажиры и туристы, прибывающие во Владимир и следующие в проходящих поездах в направлении Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Иванова и Коврова.Скоростным мобильным интернетом теперь также обеспечены местные жители и туристы, которые отправляются в поездки с владимирского автовокзала. Помимо других городом и поселков, автобусы отсюда идут в города Суздаль, Муром, Александров, Гороховец, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный, которые объединены в туристский маршрут «Малое Золотое кольцо Владимирской области».«Первое, что делает пассажир по прибытию на вокзал – смотрит в своем смартфоне адреса, часы работы, номера телефонов музеев, гостиниц, сувенирных магазинов, выстраивает маршрут в навигационных системах и планирует время на прохождение экскурсий. Теперь даже в часы пик туристы могут быстро загружать полезные порталы и приложения, звонить по видеосвязи», - рассказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.