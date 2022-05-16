В Гусь-Хрустальном завершено строительство пятиэтажного дома №19 по улице Старых Большевиков. В...

В Гусь-Хрустальном завершено строительство пятиэтажного дома №19 по улице Старых Большевиков. В новостройке приобретены квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья.В настоящее время ведется приёмка жилых помещений, которые будут предоставлены новосёлам с отделкой «под ключ». Также застройщику предстоит выполнить работы по благоустройству придомовой территории. Уже в июне в новый дом планируется переселить 200 человек из 12 аварийных зданий. Общая площадь расселяемого жилищного фонда – 2,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба обладминистрации.«Нам необходимо переселить ещё около 3,7 тысяч человек из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Эту задачу мы выполним. И обязательно продолжим расселять непригодный для проживания жилищный фонд», – заверил глава региона Александр Авдеев.Фото: orenburzhie.ru