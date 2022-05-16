Как правило, этот вопрос задают люди, чьи отношения уже практически умерли. Психолог Павел Раков рассказал, как можно помочь.

Как правило, этот вопрос задают люди, чьи отношения уже практически умерли. Психолог Павел Раков рассказал, как можно помочь.Первое, что стоит сделать, проанализировать чувства и понять, почему возникло охлаждение. Возможно, в паре у каждого – абсолютно разные цели. А может, вы или партнер пытаетесь решить свои проблемы за счет другого. В этом случае подумайте, а стоит ли вообще возвращать страсть?Но если у вас есть общие цели и взгляды, вы подходите друг другу, вас просто заел быт, то стоит попробовать освежить отношения. Существует несколько стратегий, возвращающих новизну эмоций.1. Шоковая терапияЭта техника состоит из 4 последовательных шагов. Шаг первый – купите клюшку или бейсбольную биту. После совместного ужина начинайте крушить старую, ненужную мебель или посуду. Разбивайте все в красивой, яркой, сексуальной одежде, при полном параде и макияже и обязательно с криками.Шаг второй – ломайте шаблоны. Мужчина спрашивает, что случилось. Если обычно вы обижаетесь и замолкаете, то обязательно говорите. Если же, напротив, вы слишком словоохотливы во время ссоры, то молча уходите в другую комнату. Ваш партнер, естественно, последует за вами. Продолжайте ломать шаблоны: смейтесь, кричите, разговаривайте сама с собой. Затем остановитесь и спросите: "Что сейчас со мной было? Мне страшно! Обними меня".Шаг третий – станцуйте для любимого. Разумеется, стоит до этого взять пару уроков у профессионалов. Можно постепенно избавляться от одежды, хотя это не основное условие. Главное, красиво станцевать, заворожив движениями. И наконец шаг четвертый – прикажите мужчине сесть и задайте один единственный вопрос. "Я готова сделать все ради наших отношений, а ты?" – после чего уходите и ждите ответной реакции.2. Спасти принцессуПостарайтесь сделать так, чтобы ваш мужчина спас вас – от комара или слепня, от злого начальника или бытовых проблем. Важно, чтобы ваш партнер почувствовал себя героем. А для этого на время вам придется стать слабой и нежной принцессой, которая сама не в состоянии решить больной вопрос. И обязательно напоминайте любимому об этой ситуации с благодарностью.3. Меняю!Третья стратегия возрождения страсти – смена привычной картины жизни. Самый простой выход – отправиться в путешествие. Но если вы привыкли к ленивому отдыху в первоклассных отелях, замените его на поход в горы или сплав на байдарках. Дикая природа, ночевки в палатках, еда на костре – экстрим сближает. Заодно вы увидите те навыки партнера, о которых ранее не подозревали. Возможно, он прекрасно разжигает костер с одной спички и ставит палатку за пять минут.4. Общий врагСпециально никого назначать общим врагом не надо. Достаточно найти (или мудро и тихо устроить) парочку общих проблем, чтобы объединиться для их решения. Откройте семейный бизнес, начните ремонт в детской, запланируйте покупку квартиры в ипотеку, отправьтесь вместе на какие-нибудь курсы. Подойдут любые несвойственные вам ранее задачи.5. Профессиональная помощьПомните, что даже банальный поход к психологу или психотерапевту может вернуть страсть в отношения. Ведь со стороны виднее, в чем корень проблем. И, конечно, грамотный специалист может подсказать выход из сложившейся ситуации.