Александр Авдеев подписал распоряжение о расторжении контракта по её инициативе.

Дина Каткова уволилась с поста директора департамента молодёжной политики и общественных проектов. Александр Авдеев подписал распоряжение о расторжении контракта по её инициативе.На должности руководителя ведомства она проработала семь месяцев. Бывший губернатор Владимир Сипягин назначил её 10 сентября прошлого года. Ранее девушка трудилась заведующей отделом в комитете по соцполитике.Напомним, что сам департамент создан 1 ноября 2020 года. Первым его главой был Николай Костылев, который скоропостижно через два месяца после назначения.Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя Елену Бизяеву.