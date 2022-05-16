После публикаций в соцсетях и СМИ к незаконной свалке активно потянулись дачники, которые разобрали часть брака по садовым участкам. Власти собрали комиссию, выехали на место и обязали виновных убрать хлам.

На минувшей неделе в Ковровском районе Владимирской области местные жители . Неизвестные устроили в лесу свалку бракованной сантехники. После публикаций в соцсетях и СМИ к месту события активно потянулись дачники, которые разобрали часть некондиционного товара по садовым участкам. Власти собрали комиссию, выехали на место и обязали виновных убрать хлам.Вам ванна не нужна?В конце прошлой недели жители Коврвоского района на свалку акриловых ванн в лесополосе. В соцсетях они обвинили в незаконной утилизации продукции компанию «Тритон».«Не задумавшись о последствиях для природы, фирма вывалила кучу своего бракованного и неспособного разлагаться мусора в наш лес. Скоро лето, жара, и мы будем вынуждены дышать вредными испарениями стирола», - разгневанные ковровчане.Авторы поста попросили земляков забрать ванны под хозяйственные нужды - по деревням и дачам.«Возможно администрация Ковровского района увидит и поможет нам в решении проблемы? Будем признательны, если эту свалку получится ликвидировать. Место - у посёлка имени Чкалова. Между Погорелкой и Плосково», - резюмировали возмущённые граждане.Виновных - накажутВ хозяйстве всё пригодится, поэтому народ с энтузиазмом отреагировал на призыв. На следующий день, когда чиновники выехали на место, часть бракованных изделий уже разобрали жители окрестных сёл и деревень.Администрация Ковровского района собрала комиссию из представителей силовых ведомств и компании, чья продукция валялась среди деревьев. Подрядчик, складировавший товар в лесу, и компания-производитель оказались не против помощи со стороны садоводов.Остатки испорченной продукции «Тритон» готов убрать.«Фирма заинтересована работать на благо людей, но никак не вредить им. Все уберем. Мы дорожим своей репутацией. Хочу заметить, что здесь присутствуют и ванны других производителей», - пояснил представитель «Тритона» Николай Большаков.Историей прокуратура. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.