Чем очаровала жюри Репка от ковровчанки и какой крем станет лучшим союзником меренговых коржей?...

Чем очаровала жюри "Репка" от ковровчанки и какой крем станет лучшим союзником меренговых коржей? Кондитер из Коврова представила свой торт в супер-финале федерального телевизионного шоу кондитеров. И мы не можем вас с ней не познакомить. Сладкий субботний сюжет Кристины Ивановой.- А это тот самый шоколадный медовик, которым вы всех очаровали на первом этапе?- Да, да, это его коржи.Мёд, яйца, сахар, какао и мука. Это сейчас коричневые коржи жестковаты и похожи на сухое печенье. Пропитка добавит им мягкости, начинка - вкуса, Мария - исключительности.На основе этого рецепта кондитер из Коврова сделала торт "Репка", который поразил Рената Агзамова (известного тортодела) и позволил девушке выйти в финал всероссийского телевизионного шоу.Мария Сидорова, кондитер г.Ковров: «Не классический медовик и как бы не просто шоколадный медовик. Он идет и со сметанным кремом, и с суфле с черносливом. Очень хорошее сочетание и жюри прям очень понравилось».Когда подавала заявку, не ожидала, что пригласят. Когда пригласили, не думала, что попадет в супер-финал, рассказывает девушка. Да и других дел было полно. Тогда, перед Новым годом, Маша только-только переехала с домашней кухни в небольшой цех. Не смотря на помощников, девушка по-прежнему с утра до вечера здесь. Сегодня вот нужно сделать меренговый торт для постоянного клиента.-Я бы сказала, не совсем он...не классический торт, он немного даже небрежный что ли, но у него есть свой шарм.Пока Маша собирает слои, пытаемся узнать профессиональные секреты сладкой жизни.Меренга создается из белков и сахара. И чтобы не было приторно, кремовой основой лучше сделать крем-чиз, где солирует творожный сыр - ему и все внимание.Мария Сидорова, кондитер г.Ковров: «Нужно выбирать менее соленый, потому что они есть очень соленые и менее соленые. И также, чтобы получился у вас плотный хороший вкусный крем, обязательно нужно использовать ингредиенты холодные, только из холодильника. Если ингредиенты будут теплые, то сливки у вас, грубо говоря, не взобьются. Малина у нас сваренная, то есть, из замороженных ягод. Мы просто ее провариваем с сахаром, перетираем блендером».Малина и фисташка - каноничный кондитерский тандем. Такой же, как, например, морковь и апельсин, ваниль и клубника. Начинающим Мария советует придерживаться привычных вкусовых союзов, а вот с пропорциями можно экспериментировать. При этом, на телешоу девушка поразила жюри именно необычным сочетанием вареной сгущенки и шоколада. Ведущий даже признался, что видит такое впервые. Но оценил.Мария Сидорова, кондитер г.Ковров: «Они, на самом деле, душки такие. И на самом деле, все по правде сказали, у кого были вкусные торты, у кого, может, пострадал разрез, ну, при транспортировке, того не пропустили. А так, по факту, если вкусно, тебя пропускают».В финале шоу за 3,5 часа участники должны были сделать бисквитной торт. С садовыми ягодами и фруктами - по факту, с тем, что успеешь схватить. Кухня и все продукты - общие. Но главная проблема, рассказывает Маша, была в не этом. Девушке впервые в жизни, перед камерами и соперниками, пришлось карамелизовать яблоки.Мария Сидорова, кондитер г.Ковров: «Это должна была быть садовая ягода, получились яблоки у меня, я их в карамель засунула, она такая кисловатая получилась, но, видимо, хорошее сочетание. Я не попробовала этот торт, но жюри сказали, что вкусно. Они прям подошли и сказали "попробуйте, очень вкусно".Торт ковровчанки пришелся по вкусу и приглашенному эксперту - Наташе Королевой. Мария вышла в супер-финал. Он, кстати, уже записан. Кто победил, девушка не рассказывает - нельзя по контракту. Но, делится Маша, было нелегко. Запись суперфинала проходила практически сразу после записи серии с ее участием.- Сутки на то, чтобы вернуться домой, сделать торт и вернуться обратно - на супер-финал с тортом уже. Другие суперфиналисты - у кого-то в августе был снят выпуск и они за два месяца уже знали, когда будет супер-финал и какой торт им надо приготовить.- Это даже несправедливо как-то.- Ну, да. Вообще не справедливо.В любом случае, свой телеопыт кондитер называет положительным. В том числе, и для бизнеса. Заказов стало больше, а витрина с пирожными разметается горожанами за пару часов.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир".