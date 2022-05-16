Лжэ-коммунальщик украл телефон у 75-летней жительницы Владимира. Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней домой пришел мужчина и представился работником коммунальной службы. После его

Лжэ-коммунальщик украл телефон у 75-летней жительницы Владимира. Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней домой пришел мужчина и представился работником коммунальной службы. После его ухода она обнаружила пропажу мобильного телефона, стоимостью 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции в течение нескольких дней проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый