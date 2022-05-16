Стало известно, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Рено. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что будет с предприятием дальше.

Стало известно, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что будет с предприятием дальше.По словам градоначальника, завод "Рено", расположенный на Волгоградском проспекте, не закроется после ухода из России французской компании. Сергей Собянин объявил, что завод будет взят на баланс города. Это позволит сохранить большую часть трудового коллектива завода, а также смежных предприятий.Также мэр столицы добавил, что основным технологическим партнером станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.Кроме того, отметил Сергей Собянин, вместе с КамАЗом и Минпромторгом России столичное правительство работает над локализацией производства в стране максимального количества автокомпонентов.Решение московской мэрии позволит не только поддержать многотысячный коллектив завода "Рено", но и улучшить ситуацию на отечественном авторынке. Многие иностранные автопроизводители заявили о сокращении деятельности на российском рынке, приостановке производства или поставок автомобилей и комплектующих. В их числе — Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda.Мэр Москвы уверен, что уход "Рено" — открывшаяся дверь для отечественного производства, как и в других сферах, где сегодня ведется активное импортозамещение. Сместить иномарки с уже занятых ими позиций раньше было практически невозможно, независимо от качества российского продукта. Сегодня у нашего автопрома есть реальная возможность сделать так, что в будущем, когда санкции сойдут на нет, уже иностранным компаниям придется искать возможности навязать конкуренцию отечественной продукции.Сергей Собянин отметил, что опыта в создании качественных машин предприятию не занимать. Автозавод на Волгоградском проспекте почти сто лет назад начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные "Москвичи", а с 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро".Автопром – крупная отрасль столичного автомобилестроения. В столице располагается шесть крупных и средних предприятий — производителей автомобилей и автокомпонентов, на которых трудятся 9,6 тысячи человек. По итогам допандемийного 2019 года общий объем реализованных товаров предприятий автомобильной промышленности Москвы превысил 137 млрд рублей.