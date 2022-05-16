Вокруг сооружения отсутствуют ограждения.

На Ерофеевском спуске убрали ограждения, которые стояли уНапомним, что находится на балансе Министерства обороны. С лета 2015 года его закрыли. Сейчас накренившиеся стены удерживают только подпорки. Год назад мэрия Владимира перенесла от сооружения остановку общественного транспорта, чтобы избежать возможного обрушения кирпичей на людей.Как пояснили в горадминистрации, забор убрали, чтобы не мешать сносу здания. По идее подрядчик, занимающийся разбором стен, теперь должен выставить своё ограждение. Однако, если этого не произойдёт власти готовы вернуть барьеры.Представители Минобороны подчеркивают, что сейчас работы по приостановлены. На опасном участке они регулярно вешают предупреждающие объявления. К слову, если дело дойдёт до прокуратуры, то за отсутствие ограждения собственнику здания, который по закону отвечает за его содержание, грозят серьёзные санкции.