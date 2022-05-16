Погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Во Владимире из двухэтажки на улице Даргомыжского во время пожара эвакуировали 20 человек. ЧП произошло вечером 15 мая.В 17-32 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме. На место незамедлительно выехали 5 единиц техники, а также 17 человек личного состава.«Наблюдалось задымление на втором этаже. Горела внутренняя отделка подъезда. Сотрудники МЧС сформировали три звена газодымозащитной службы для спасения и эвакуации людей. Из здания вывели 15 взрослых и пять детей», - уточнили в пресс-службе МЧС.Площадь огня составила 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.