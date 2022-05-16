Погожим майским днем в микрорайон Лунево прибыл целый десант участников экологической акции. Первые лица области, города, общественники и волонтеры высадили 0,4 гектара маленьких сосен.

Погожим майским днем в микрорайон Лунево прибыл целый десант участников экологической акции. Первые лица области, города, общественники и волонтеры высадили 0,4 гектара маленьких сосен. Сажали по всем канонам, под присмотром опытных экологов. Владимир Киселев, председатель ЗакСобрания области Важны зеленые насаждения у нас в принципе на планете, потому что ученые выяснили, что одно дерево выделяет столько