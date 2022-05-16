В собственности одного из предприятий Камешковского района числится земельный участок площадью ...

В собственности одного из предприятий Камешковского района числится земельный участок площадью более 111 га. Во время поверки Россельхознадзора специалисты обнаружили, что участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского. В отношении предприятия возбудили административное дело и назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.Во время повторного рейда проверяющие также нашли нарушения.