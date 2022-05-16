Проект организован совместно с ЭнергосбыТ Плюс.

Во Владимире стартует добровольческий проект, который направлен на внедрение технологий для старшего поколения. Об этом сообщают .Он организован совместно с владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Добровольцы помогут перевести жителей города на дистанционные сервисы. Процесс организован для того, чтобы помочь владимирцам адаптироваться к новым технологиям, волонтеры научат жителей города оплачивать квитанции удаленно и пользоваться социальными сетями.По всем вопросам можно обратиться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс»: улица Батурина, дом 30; улица Мира 61А; Чайковского, 38Д; Верхняя Дуброва, 26Г и Суздальский проспект 11Д.