С 1 сентября в школах начнут показывать киноуроки на исторические темы. Об этом министр просвещения...

С 1 сентября в школах начнут показывать киноуроки на исторические темы. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с юными историками объединения " Сила – в правде".Так же он рассказал, что в младших классах исторические темы будут быть затронуты в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религии и светской этики». При этом нагрузка на детей не будет увеличиваться. Дополнительно в школах появятся «Разговоры о важном», уроки, где школьники смогут обсудить события, которые произошли в их школе, в регионе, в стране.