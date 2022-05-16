Погоняем мяч вместе с региональной сборной по мини-футболу. Она отныне в большой игре! Несокрушимая...

Погоняем мяч вместе с региональной сборной по мини-футболу. Она отныне в большой игре! Несокрушимая команда "Князь Владимир" готова радовать болельщиков блестящими результатами.Сложно поверить, что до выхода на паркет в Санкт-Петербурге у "Князя Владимира" не было ни одной командной тренировки.В команде ребята со всех уголков Владимирской области. Собрать всех вместе тренеру Борису Агапитову попросту не удавалось. У многих уже семья, дети. На футбол только пара часов в выходные.Борис Агапитов, тренер команды "Князь Владимир": «Играем не то, чтобы с листа, играем на багаже, который был полученный уже раньше на тренировках и игре за свои команды».То есть сыгрываться пришлось в боевых условиях. У игроков богатый футбольный опыт, поэтому вышли из группы без поражений. Сыграли 3 матча с командами из Москвы, Ростовской области и Великого Новгорода.В полуфинале владимирские футболисты встретились с будущем победителем лиги Петербургским "Кристалом". Первый тайм закончили с преимуществом в один мяч. Но во втором получили в ответ сразу шесть. Игра закончилась со счетом 4:7. После неудачи в полуфинале, "Князь Владимир" до последнего сражался за бронзу с щёлковским "Логодором", рассказывает капитан команды Андрей Подымов.Андрей Подымов, капитан команды "Князь Владимир": «Команда была истощена, физически и морально. Ни разу не было такого соревнования, чтобы 5 дней подряд каждый день игры. Было очень тяжело. Психологически, физически. Команда находила, как на последний бой».В мини-футболе очень высокая скорость игры. Динамичный темп заставляет игроков принимать быстрые решения и моментально реагировать на смену игровой ситуации. Нагрузки высокие. А времени на восстановление не было, поэтому многим владимирским футболистам пришлось выходить на последний матч с травмами. Играл через боль, вспоминает Андрей Миронов - он признан лучшим защитником лиги.Андрей Миронов, игрок команды "Князь Владимир", лучший защитник Первой лиги по мини-футбола Санкт-Петербурга: «За третье место я еле-еле вышел с травмой. Мотивировала меня то, что приехали одной командой владимирские ребята. Пацанам нужна была помощь моя. Я на поле был. На поле считаюсь авторитетом. Не мог не выйти».А вратарь Евгений Мишин выйти на паркет не смог. Ушибы и растяжение сыграли свою роль. Его заменил не менее опытный игрок - Александр Кузнецов. Ему пришлось отбивать мяч всеми частями тела."Князь Владимир" вел 3:0, но позволил сопернику создать интригу. Завершился матч победой наших с разницей всего в один мяч - 6:5.Итог - 3 место - новая глава в истории владимирского мини-футбола. За последние 20 лет это первая медаль на соревнованиях такого масштаба.Илья Татаренко, игрок команды "Князь Владимир", тренер по мини-футболу: «Появилась небольшая такая искра в глазах. Особенно стараюсь передать эту искру занимающимся, потому что уровень молодых очень плачевный. Надеюсь, в будущем молодые наши, которые под наши руководством, будут играть на том же уровне, что и мы».Третье место в финальных соревнованиях в Петербурге открывает дорогу "Князю Владимиру" в Высшую Лигу любительского мини-футбола. Но, по словам тренера, Бориса Агапитова, перед тем как заявится в новый турнир, команде, возможно, потребуется ещё один сезон на подготовку.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"