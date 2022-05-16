Любители турпоходов должны оповестить сотрудников МЧС о своем путешествии. Спасатели региона...

Любители турпоходов должны оповестить сотрудников МЧС о своем путешествии. Спасатели региона разместили небольшой туристический ликбез для всех жителей региона. Если вы решили отправится в турпоход, за десять дней до старта вы должны зарегистрироваться на сайте Главного управления МЧС по Владимирской области.Там есть вкладка "регистрация туристических групп". Специалисты напоминают, что в лес или в сплав нужно брать только заряженные средства связи. Необходимы вода и питье. Также спасатели советуют надевать яркую одежду. Если вы будете сплавляться по реке - спасательные жилеты обязательны. А если не умеете плавать,то выбирайте другой способ отдыха. И в любой ситуации угрожающей жизни звоните 112.