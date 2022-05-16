Впервые большинство заемщиков оформили кредит на 30 лет.

Впервые большинство заемщиков оформили кредит на 30 лет.В России продолжают расти средние сроки ипотечных кредитов на квартиры в новостройках. Так, в старых границах Москвы данный показатель впервые составил 22,1 года, а на присоединенных территориях – 22,7 года. Еще в начале текущего года столичную ипотеку оформляли на срок не более двадцати одного года.В Подмосковье заемщики в апреле оформляли ипотеку в среднем на 21,9 года. В Северной столице средний срок ипотеки вырос до 22,6 года, в Ленобласти – до 22,4 года.Текущей весной на рынке зафиксировано рекордное снижение доли ипотечных заемщиков – до 33% против 54% в конце прошлого года.Кроме того, впервые большая часть заемщиков – почти 32% – выбрали ипотеку на 30 лет. Раньше основной спрос приходился на программы продолжительностью в двадцать лет.Снижение спроса на ипотеку связано с ее существенным удорожанием после того, как ЦБ РФ резко повысил ставку. Сейчас госрегулятор начал смягчать денежно-кредитную политику, а банки – снижать ставки. В результате уже в мае на рынке появились долгосрочные программы по ставке от 0,1%. А такие крупные банки, как ВТБ, отчитались о двукратном увеличении спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок.