Россия 16 мая сократит объем перекачиваемого через Украину газа на 25%, до 46,8 миллиона кубометров. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Оператора ГТС Украины (ОГТСУ). Газпром доставит газ в ..

Россия 16 мая сократит объем перекачиваемого через Украину газа на 25%, до 46,8 миллиона кубометров. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Оператора ГТС Украины (ОГТСУ)."Газпром" доставит газ в Европу через газораспределительную станцию "Суджа". Накануне заявка на транзит через нее составляла 64,7 миллиона кубометров, в понедельник сократилась до 46,8 миллиона кубометров.