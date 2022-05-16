Ограничения будут вводить 18 и 19 мая.

Во Владимире 18 и 19 мая из-за выпускников и школьников перекроют движение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Во время проведения общегородского «Последнего звонка» 18 мая проезд ограничат с 12 до 14 часов по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской. Транспорт направят в объезд Студёной Горе, Дзержинского, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской и Гагарина.На период шествия колонны участников слёта «Будь в движении» 19 мая с 12.30 до 14 часов невозможно будет проехать по проспекту Ленина, на отрезке от Офицерской до Диктора Левитана, а также по улице Диктора Левитана, от проспекта Ленина до улицы Красной. Объезд организуют по Казарменной, Садовой, Разина, Офицерской и Ново-Ямскому переулку.Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдения ПДД и своевременном выборе путей объезда.Об изменении маршрутов общественного транспорта власти сообщат дополнительно.