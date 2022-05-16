Напомним, что Владимирская область вошла в число субъектов, которые планируют выполнить программу по переселению опережающими темпами – до конца 2023 года.

В Гусь-Хрустальном достроен пятиэтажный дом №19 по улице Старых Большевиков, в который переедут 200 местных жителей. Их переселят из аварийного жилья.Сейчас ведется приёмка недвижимости, которая будет предоставлена новосёлам с отделкой «под ключ». Застройщику предстоит благоустроить придомовую территорию. Гусевчане заедут в свои квартиры в июне. Общая площадь расселяемого непригодного жилья – 2,6 тысячи квадратных метров.В 2022 году в городе планируется строительство ещё двух многоквартирных домов, в которых жилые помещения получат 302 гусевчанина.Напомним, что Владимирская область вошла в число субъектов, которые намерены выполнить программу по переселению опережающими темпами – до конца 2023 года.Всего в регионе в новых квадратных метрах нуждаются 3,7 тысячи владимирцев.