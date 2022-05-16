Будучи пьяным, он угробил свою подругу, которая ехала вместе с ним на мотоцикле.

Во Владимирской области 34-летний мужчина приговорен к шести годам колонии за смертельное ДТП. Будучи пьяным, он угробил свою подругу, которая ехала вместе с ним на мотоцикле.Водитель не справился с управлением байком и угодил в кювет. После аварии он сбежал с места происшествия. От сочетанной тупой травмы тела с повреждением позвоночника и рёбер его спутница скончалась на месте ДТП.Оказалось, что тормозная система и рулевое управление транспортного средства были неисправны.Кроме шести лет тюрьмы, мотоциклисту назначен штраф на сумму 800 тысяч рублей.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.