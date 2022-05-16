Сегодня в колледже культуры Владимира состоится премьера танцевального спектакля Рахманинов...

Сегодня в колледже культуры Владимира состоится премьера танцевального спектакля "Рахманинов .Музыкальный ключ эпохи".Педагоги и студенты первого курса современной хореографии попытались сочинить пластическую партитуру жизни композитора. Зрители смогут увидеть и озорное петербургское детство Сергея Васильевича, и первые гастроли, и триумф в стране, и вынужденную эмиграцию. Основное место в спектакле занимает "Концерт номер два для фортепиано с оркестром". Спектакль можно будет увидеть с 16 по 19 мая.