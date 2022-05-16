Об этом владимирцы сообщили в соцсетях.

В посёлке Труд Петушинского района из-за прорыва трубы нечистоты вновь стекают в реку Большая Липня. Об этом владимирцы в соцсетях.«Авария была ликвидирована резиновым медицинским жгутом, но это не решило проблему», - рассказали очевидцы.Неизвестно, приговаривали ли коммунальщики «труба не болей», но ремонта хватило ненадолго. Днём 15 мая канализационные стоки продолжили хлестать в водоём.Напомним, что осенью прошлого года . Ущерб оценён Росприроднадзором в 214 тысяч рублей.Причиной массовой гибели обитателей реки послужил несанкционированный выброс жидкого навоза с территории фермы Джона Кописки. Наибольшие стоки в приток Клязьмы наблюдались рядом с деревней Норкино и посёлком Труд.По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ превысила пороговую в 183 раза. Отходы попали в Большую Липню из-за аварийной ситуации.