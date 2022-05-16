Сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда МЧС России по Владимирской области продолжают ежедневно проводить профилактические мероприятия в городе Вязники и в Вязниковском районе в жилом

Сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда МЧС России по Владимирской области продолжают ежедневно проводить профилактические мероприятия в городе Вязники и в Вязниковском районе в жилом секторе. И ещё раз напоминают жителям о необходимости строго соблюдать элементарные требования пожарной безопасности в быту. Раздают памятки по пожарной безопасности, что делать в случае запаха газа, напоминают основные правила обращения с